Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается землетрясение произошло в северной части штата. В результате подземных толчков с полок падали предметы и, как видно на опубликованных фото, разбились стеклянные витрины.

При этом сообщений о серьезных повреждениях или повреждениях не поступало.

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По данным агентства, землетрясение произошло на глубине 9 километров в Тихом океане.

В результате землетрясения две дороги были закрыты из-за оползней, вызванных тряской.

Напомним, в 1992 году в этом же регионе произошла серия землетрясений, в результате которых было повреждено более 1100 домов.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад на юге Греции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось от Афин до Крита.

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Автор: Екатерина Лиманская