Отмечают, что землетрясение ощущалось от Афин до Крита.

Сегодня на юге Греции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. О повреждениях или пострадавших не сообщается.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на еKathimerini, землетрясение произошло в 05:16 по местному времени в море между полуостровом Пелопоннес и островом Крит. Эпицентр подземных толчков был на глубине почти 58 км

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Отмечают, что землетрясение ощущалось от Афин до Крита.

Это продолжалось "около пяти секунд, довольно сильно даже в подвале здания", - написал один свидетель в городе Ханья на Крите на доске показаний Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

"Из-за значительной глубины толчки ощущались на более широкой территории", - сказал греческой государственной телекомпании ERT Эфтимиос Леккас, председатель греческой организации по антисейсмическому планированию.

На видео показали первые минуты после толчков:

Накануне тайфун Рай, один из самых мощных тропических штормов на Филиппинах в этом году, ударил в Южную и центральную части страны Юго-Восточной Азии. В настоящее время известно об одном погибшем.

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Автор: Виктория Гордиенко