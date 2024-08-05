Температура Италии повысится до +40°.

Самый жаркий период лета в Италии начнется уже сегодня, 5 августа. Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, температура будет повышаться каждый день, пока не достигнет своего пика 13 и 14 августа.

Уже с пятницы, 9 августа, в Риме температура будет +37°...+38°, а во Флоренции в субботу 10 августа температура достигнет +40°.

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По прогнозу, температура в Италии будет повышается до середины августа, а затем снизится.

Жара возвращается в Украину

О том, что в Европе в ближайшие дни ожиджается сильная жара, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, пик этой жары ожидается с 5 по 15 августа, а затем раскаленный воздух придет в Украину. Первыми жару ощутят жители западных и южных областей, где столбики термометров покажут +34...+38 °С.

Только во второй половине августа, по прогнозу Кибальчича, в Украине ожидается постепенное снижение температуры. Также в течение второй и третьей декады месяца выпадет основная часть дождей.

В целом, по его словам, температура воздуха в августе распределится таким образом, что в первой декаде месяца самая жаркая погода установится в западных и южных регионах Украины, во второй декаде жара распространится на большую часть страны, а вот в третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с запада и севера страны.

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