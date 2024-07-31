Количество осадков по всей Украине прогнозируется небольшим и может составлять лишь 30-60% от нормы.

Август в Украине будет жарким и с недостатком дождей. Об этом предупредил метеоролог Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, в первой декаде августа в Европе ожидается жара до +40° и выше. Пик ее приходится на 5-15 число, а затем раскаленный воздух придет в Украину. Первыми жару почувствуют западные и южные области Украины, где столбики термометров будут подниматься до +34...+38 °С.

Во второй половине месяца ожидается постепенное снижение температурного фона. Также основная часть дождей будет выпадать во второй и третьей декаде августа.

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"Но количество осадков по всей Украине прогнозируется небольшим и может составить лишь 30 - 60% от климатической нормы, что соответствует примерно 15 - 40 мм", - отметил синоптик. Подобная тенденция, по его словам, крайне негативно скажется на состоянии растительности во многих областях Украины, а также приведет к дальнейшему снижению уровня рек преимущественно на Левобережье страны.

"Температура воздуха в течение августа распределится таким образом, что в первой декаде месяца самая жаркая погода установится в западных и южных регионах Украины, во второй декаде жара распространится на большую часть страны, а вот в третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с западных и северных областей", - рассказал Кибальчич.

В среднем за август температурный фон ожидается на 2 - 2,5 °С выше нормы и будет колебаться по стране в пределах +22...+26 °С, в Карпатах на несколько градусов прохладнее.

"С учетом предполагаемых погодных особенностей, агрометеорологические и гидрологические условия в большинстве областей Украины ожидаются неблагоприятными, особенно в юго-восточной части страны", - добавил метеоролог.

Погода в августе - прогноз Укргидрометцентра

О том, что август 2024 в Украине будет теплее, чем обычно, говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 17-19°, что на 2° (на юго-востоке страны на 2.5°) выше нормы.

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