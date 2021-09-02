Проливные дожди накрыли часть Испании, начались наводнения.

В среду внезапные проливные дожди накрыли часть Испании, вызвав наводнения.

Об этом сообщает AP.

Как сообщается, ливень обрушился на каталонский город Альканар. Местные жители наблюдали, как коричневые от земли воды несли автомобили по улицам города в сторону Средиземного моря.

По данным региональной метеорологической службы Каталонии, с полуночи до 14:00 в Альканаре выпало более 215 литров на квадратный метр.

Как сообщается, большая часть материковой Испании находится под угрозой из-за сильных дождей. По данным национальной метеорологической службы, в Мадриде и других районах центральной Испании ночью прошли проливные дожди и умеренные наводнения, вызванные штормами, в результате которых произошло более 9000 ударов молнии.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Местные власти призвали людей оставаться дома и предупредили о новых ливнях и наводнениях.

Напомним, в конце августа на Венесуэлу обрушились проливные дожди, вызвав сильные наводнения и оползни. В результате стихии пострадали более 35500 человек, разрушено не менее 8100 домов.

Сели и разлившиеся реки затопили населенные пункты в районе долины Мокотиес, штат Мерида, вызвав мощные наводнения, в результате которых машины несло по улицам, дороги были засыпаны грязью, камнями и обломками, а дома повреждены или разрушены. В пострадавших районах отключено электричество.

Автор: Екатерина Лиманская