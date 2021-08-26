В стране после проливных дождей происходят оползни и наводнения.

В последние несколько дней на Венесуэлу обрушились проливные дожди, вызвав сильные наводнения и оползни.

Правительство страны уже подтвердило, что 25 августа погибли 15 человек и пропали без вести 6 человек. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, больше всего пострадали штаты Амазонас, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Дельта Амакуро, Мерида, Монагас, Тачира и Сулия, а также некоторые районы Каракаса.

В результате стихии пострадали более 35500 человек, разрушено не менее 8100 домов.

Сели и разлившиеся реки затопили населенные пункты в районе долины Мокотиес, штат Мерида, вызвав мощные наводнения, в результате которых машины несло по улицам, дороги были засыпаны грязью, камнями и обломками, а дома повреждены или разрушены. В пострадавших районах отключено электричество.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, ожидается умеренный или сильный дождь на большей части территории страны, особенно на западе Венесуэлы.

Напомним, ранее на Мексику обрушился ураган Грейс, вызвав сильное наводнение и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек.

Как сообщал Погода УНИАН, со скоростью ветра 201 км/час стихия достигла суши недалеко от курорта Теколутла в штате Веракрус. Правительство штата заявило, что погибли восемь человек, в том числе шесть членов одной семьи.

В стране было введено чрезвычайное положение. По меньше мере 565 тысяч жителей столкнулись с отключением электроэнергии.

Автор: Екатерина Лиманская