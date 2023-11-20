Для расчистки дорог государственного и местного значения использовано 185 единиц специальной техники и более 2 тысяч тонн противогололедных материалов.

На Харьковщине продолжается ликвидация последствий снегопада, начавшегося вечером в воскресенье. Местами в области выпало до 20 см осадков. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и поделился соответствующим видео.

По словам чиновника, для расчистки дорог государственного и местного значения использовано 185 единиц специальной техники и более 2 тысяч тонн противогололедных материалов. Всего расчищено более 1800 км автодорог.

"Сейчас проезд по дорогам государственного и местного значения обеспечен, осложнений движения нет. Продолжается повторная обработка опасных участков и расширение проезжей части", - уточнил Синегубов.

Между тем заведующая сектором метрологических прогнозов регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко рассказала Суспильному, что больше всего снега на Харьковщине выпало в Слобожанском и в самом областном центре.

"Основные осадки прошли ночью, максимальное количество осадков было в Слобожанском - 13 мм. По высоте это 10 см. В Харькове выпало 9 мм, тоже 10 см. Наблюдались налипание мокрого снега по области и по городу утром. Местами усиливался ветер до 15 м/с", - рассказала Ляшенко.

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В Киеве закончился аномально длинный период без морозов, но метеорологическая зима еще не наступила. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"18 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,2 ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 31 марта", - сообщили синоптики.

По их данным, средняя многолетняя дата первого заморозка - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

Также УНИАН сообщал, что в Украину идет сильное похолодание. Осадки, преимущественно в виде снега, пройдут местами на западе Украины, а также на северо-востоке, местами в центральной части страны и в Запорожской области.

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