Местами дожди будут переходить в мокрый снег.

Сегодня, 19 ноября, погода напомнит украинцам о приближении зимы. По всей стране похолодает, днем в большинстве областей будет 0°...+4°. Лишь на юге и в Закарпатской области температура поднимется чуть выше. Осадки покинут западные области и сместятся на юго-восток страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В большинстве областей на западе Украины сегодня будет +2°...+3°. В Ивано-Франковской области ожидается до +4° и лишь на Закарпатье воздух прогреется до +6°. Также на Закарпатье возможен дождь, а на остальной территории будет сухо.

Жителей севера Украины сегодня ждет самая холодная погода, ведь температура в течение дня окажется на уровне 0°...+1°. Без осадков.

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На востоке Украины сегодня будет пасмурно. Тут столбики термометров покажут +2°...+3°. Местами ожидается мокрый снег.

В центральной части страны также будет пасмурная погода, а температура не поднимется выше +1°...+4°. В Днепропетровской области ожидаются дожди, на остальной территории - без существенных осадков.

На юге будет пасмурно, сплошная облачность. Температура в пределах от +3° до +5°. Местами пройдут дожди.

Приметы погоды 19 ноября

Если в этот день идет снег, то и вся зима будет снежная. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

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