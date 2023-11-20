Снижение температуры ожидается к середине недели.

В ближайшую неделю погода в Украине будет нестабильной, с периодами потепления и похолодания, а также осадками в виде дождей и снега. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 20 ноября, местами на западе Украины потеплеет до +3°...+7°, на юге будет +2°...+4°, на юго-востоке температура не поднимется выше +3°. На остальной территории в течение дня ожидается от -1° до +1°.

Осадки, преимущественно в виде снега, пройдут местами на западе Украины, а также на северо-востоке, местами в центральной части страны и в Запорожской области.

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Во вторник, 21 ноября, в большинстве западных областей станет еще теплее, +4°...+9°, лишь в Ривненской и Житомирской областях будет около +1°. Такая же теплая погода ожидается в Одесской области и в крыму, где столбики термометров покажут +7°...+8°. На севере столбики термометров покажут -1°...+1°, в центральной части будет от -1° до +3°, а самая холодная погода ждет жителей востока страны, -2°...-3°.

Осадки в виде дождей, мокрого снега и снега ожидаются на западе, в Житомирской и Винницкой областях.

В среду, 22 ноября, температура в большинстве областей снизится, лишь в Крыму потеплеет до +11°.

На западе столбики термометров упадут до -1°...+5°, лишь на Закарпатье воздух прогреется до +7°. Около +4°...+7° будет также в большинстве областей на юге.

Холоднее всего будет на севере: днем -1°...-4°, а ночью ударят морозы до -4°...-8°. На востоке днем будет -1°...-3°, а в центральной части Украины ожидается -3°...+2°.

В четверг, 23 ноября, ночью в большинстве областей похолодает до -4°...-9°, а днем минусовая температура будет только лишь на востоке и в Сумской области. На остальной территории столбики термометров покажут 0°...+3°, на Прикарпатье - до +5°, а на юге +2°...+9°.

Перед выходными, 24 ноября, в Украине снова потеплее. Морозов не будет уже даже ночью, а днем в большинстве областей температура поднимется до +4°...+8°. На юге - до +10°. Осадки, преимущественно в виде небольших дождей, продолжатся везде, кроме большинства областей на юге и юго-востоке.

На выходных, 25 и 26 ноября, температура в Украине снова немного снизится, однако сильных морозов не будет. Ночью столбики термометров покажут 0°...-2°, а днем в конце недели будет 0°...+4°, на юге - до +3°...+8°. Осадки в виде снега и мокрого снега сосредоточатся преимущественно на западе и севере Украины.

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