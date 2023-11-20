18 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха упала ниже "нуля".

В Киеве 18 ноября закончился безморозный период, но метеорологическая зима еще не наступила. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"18 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,2 ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 31 марта", - сообщили синоптики.

По их данным, средняя многолетняя дата первой заморозки в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

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Климатологи обсерватории также информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. – всего 144 дня, а рекордно длинный – 232 дня отмечен в текущем году. Предыдущий рекорд 2022 года с продолжительностью в 225 дней продержался всего год.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - отметили в обсерватории.

Теплый октябрь-2023 в Киеве

Как известно, в этом году октябрь в Киеве оказался одим из самых теплых с 19 века. Средняя за месяц температура равнялась +11,4°С, что на 2,8° градуса выше климатической нормы.

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