Также непогода подтопила подъезды и подвалы в десятках домов в центре города.

В Черновцах внезапный ливень с градом подтопил улицы в центре города, а молния попала в крышу городской детской больницы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, грозовой ливень начался примерно в 12:00 и длился около получаса. В результате непогоды подтоплены части улицы Главной, Героев Майдана, проспекта Незалежности, Небесной сотни и другие. Из-за ливня на улицах города образовались автомобильные пробки.

Кроме того, в офисе одной из частных фирм в Черновцах из-за значительных осадков прорвало крышу, после чего вода затопила все помещение. По словам работников компании, в помещении во время дождя внезапно прорвало потолок и полилась вода.

Вместе с тем непогода подтопила подъезды и подвалы в десятках домов в центре города.

В то же время во время ливня разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее покрытие.

Как сообщили в администрации медучреждения, благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгоранию конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет.

Также сегодня молния попала в дерево вблизи жилого дома на улице Героев Майдана, 77. Как сообщили очевидцы, здесь заметны следы молнии: на значительной части дерева отсутствует кора.

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Автор: Николай Кобылюк