В Черновцах внезапный ливень с градом подтопил улицы в центре города, а молния попала в крышу городской детской больницы.
Как сообщает корреспондент УНИАН, грозовой ливень начался примерно в 12:00 и длился около получаса. В результате непогоды подтоплены части улицы Главной, Героев Майдана, проспекта Незалежности, Небесной сотни и другие. Из-за ливня на улицах города образовались автомобильные пробки.
Кроме того, в офисе одной из частных фирм в Черновцах из-за значительных осадков прорвало крышу, после чего вода затопила все помещение. По словам работников компании, в помещении во время дождя внезапно прорвало потолок и полилась вода.
Вместе с тем непогода подтопила подъезды и подвалы в десятках домов в центре города.
В то же время во время ливня разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее покрытие.
Как сообщили в администрации медучреждения, благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгоранию конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет.
Также сегодня молния попала в дерево вблизи жилого дома на улице Героев Майдана, 77. Как сообщили очевидцы, здесь заметны следы молнии: на значительной части дерева отсутствует кора.
Вас также могут заинтересовать Новости погоды:
- Циклон остается: синоптик расстроила прогнозом погоды в Украине на завтра
- В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
- На Житомирщине молния залетела в дом и едва не убила девочку, которая разговаривала по телефону
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram