Власти Австралии заявили о развитии природного феномена Ла-Нинья.

Власти Австралии объявили о начале природного феномена Ла-Нинья, который может повлиять на погоду в разных уголках нашей планеты.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, Ла-Нинья возникает, когда сильные ветры относят теплые поверхностные воды Тихого океана в сторону Южной Америки и Индонезии, а взамен с глубины поднимаются холодные воды.

По данным издания, данный феномен грозит циклонами и сильнейшими наводнениями. Например, в последний раз Ла-Нинья сопровождалась проливными дождями такой силы, что, по словам специалистов, такое бывает раз за столетие.

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Ла-Нинья может также повысить риск ураганов, способных перерасти в снежные бури в Канаде и на севере США. Сильная Ла-Нинья может также привести к дождливой зиме в Европе.

"Ла-Нинья возникла в тропической зоне Тихого океана. Обычно во время Ла-Нинья количество осадков выше среднего в восточной, северной и центральной частях Австралии", - говорится в сообщении Австралийского Бюро метеорологии.

По данным Reuters, погодное явление может повысить урожайность пшеницы в Австралии, а более влажный, чем обычно, конец года также может привести к менее суровому сезону лесных пожаров.

Однако, по словам метеорологов, климатические модели показывают, что Ла-Нинья этого года будет недолгой и продержится до конца лета или начала осени 2022 года в южном полушарии.

Напомним, ранее в Сиднее зафиксировали самый холодный день за 37 лет - всего +10 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская