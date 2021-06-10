Юго-восток Австралии страдает от наводнений, вдобавок в некоторых регионах выпал снег. Из-за стихии готовится эвакуация тысяч жителей.

Юго-восток Австралии залило дождями и засыпало снегом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, около 200 тысяч человек остались без света из-за мощных ливней в штате Виктория. Там ветер повалил деревья, залило дороги, а люди стали заложниками стихии в затопленных машинах и домах.

В то же время, соседний штат Новый Южный Уэльс засыпало снегом. Температура воздуха там резко упала.

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В Сиднее зафиксировали самый холодный день за 37 лет - всего +10 градусов, сообщает REUTERS.

Пониженное давление привело к наводнению в некоторых районах. Уже известно об одном погибшем в результате стихии: тело мужчины нашли в автомобиле, затопленном паводковыми водами.

Власти призвали к эвакуации 26000 жителей.

Потопы в Украине

В Украине уже несколько дней города заливает сильными ливнями. Как сообщал Погода УНИАН, 9 июня Черновцы побило градом размером с перепелиное яйцо, а молния попала в детскую больницу. В Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.

Ранее Харьков за 15 минут ушел под воду: город затопило и побило градом.

Как сообщал Погода УНИАН, аналогичный потоп случился в Херсоне. В результате мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды, город ушел под воду. Вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Стихия накрыла и Мариуполь. Там пешеходы оказались по пояс в воде, а местами ее уровень достигал трех метров.

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Автор: Екатерина Лиманская