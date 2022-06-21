Уже завтра, 22 июня, похолодание распространится на большую часть Украины.

В среду, 22 июня, похолодание, которое накрыло западные и северные области, распространится на большую часть Украины.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, температура воздуха ночью 22 июня ожидается в пределах +12...+17 °С, на крайнем востоке до +21 °С; днем столбики термометров покажут +20...+25 °С, в северных и центральных областях не более +15...+20 °С.

"Ветер ожидается преимущественно западного и северо-западного направления, 7-12 м/с, в западных, центральных и южных областях порывы, 15-20 м/с", - предупредил синоптик.

По его словам, также завтра в северных, центральных и восточных областях пройдут дожди.

Напомним, сегодня, 21 июня во многих областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер. За это объявлен I уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: