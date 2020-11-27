Аномально теплый декабрь: Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы в Украине
Температура в этом месяце будет на почти 2 градуса выше средних значений.
Средняя температура в декабре 2020 года ожидается на уровне -3°...+2°.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Циклон принесет в Украину сильный ветер и дождь с переходом в мокрый снег - синоптик
Отмечается, что такая температура на 1-1,5° выше средних многолетних значений.
Что касается осадков, то все также останется в пределах нормы: в целом по Украине ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма - до 108-132 мм.
Синоптики отмечают, что в декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.
"На большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год", - говорится в сообщении.
Обычно средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 0°...-4°, в южной части местами +1°...+3° тепла.
Абсолютный максимум температуры за все годы наблюдений составляет +10°...+18° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами +19°...+20°, в Крыму до +25°.
Абсолютный минимум: -21°...-37°, в южных областях -17°...-28°.
Прогноз на декабрь от народного синоптика
Зима начнется с незначительного похолодания, но вскоре украинцев снова порадует теплая погода.
"Похолодание будет не критичным. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка. Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки", - сообщил народный синоптик Владимир Деркач.
Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое понижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха.
"А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно упасть. Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", - прогнозирует эксперт.
- Винница+5°... -1°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+6°... +4°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+9°... +6°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+5°... +1°
- Кропивницкий+8°... +1°
- Луганск+4°... +2°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+12°... -2°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+4°... +2°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+7°... +2°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+3°... -2°