Аномально теплый декабрь: Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы в Украине

15:27, 27 ноября 2020
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Температура в этом месяце будет на почти 2 градуса выше средних значений.

В Украине ожидается теплый декабрь / фото УНИАН
В Украине ожидается теплый декабрь / фото УНИАН

Средняя температура в декабре 2020 года ожидается на уровне -3°...+2°.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Отмечается, что такая температура на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Что касается осадков, то все также останется в пределах нормы: в целом по Украине ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма - до 108-132 мм.

Синоптики отмечают, что в декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

"На большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год", - говорится в сообщении.

Обычно средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 0°...-4°, в южной части местами +1°...+3° тепла.

Абсолютный максимум температуры за все годы наблюдений составляет +10°...+18° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами +19°...+20°, в Крыму до +25°.

Абсолютный минимум: -21°...-37°, в южных областях -17°...-28°.   

Прогноз на декабрь от народного синоптика

Зима начнется с незначительного похолодания, но вскоре украинцев снова порадует теплая погода.

"Похолодание будет не критичным. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка. Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки", - сообщил народный синоптик Владимир Деркач.   

Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое понижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха.

"А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно упасть. Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", - прогнозирует эксперт.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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