Каким будет декабрь в Украине: синоптик рассказал про "зимнее бабье лето"

Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры.

Синоптик не обещает украинцам критично холодных дней / Фото REUTERS

Зима начнется с незначительного похолодания, но вскоре украинцев снова порадует теплая погода.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, передают «ФАКТЫ».

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"Похолодание будет не критическим. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка. Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки", - сообщил синоптик.

Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха.

"А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно упасть. Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", - прогнозирует эксперт.

Прогноз на зиму в Украине

Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.

"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания - будут, но будут кратковременными. Но и могут быть достаточно жесткими", - рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.