Землетрясение на Закарпатье. В половине четвертого утра 27 февраля люди почувствовали, как в домах задрожала мебель и зашатались люстры. Сильнее всего толчки почувствовали жители Ужгорода и окрестностей.
Эпицентр пришелся на село Великая Добронь. Как говорится в сюжете ТСН, в соцсетях жители пишут: затрясло так, что сначала подумали о взрыве. Но через несколько секунд все стихло. Вот что писали в интернете:
- "Тряхнуло конкретно"
- "Ощутимо"
- "Как будто взрыв"
- "Почувствовали сильно"
- "Я подумала, что взрывы"
В Главном Центре специального контроля сообщили, что землетрясение было силой 3,3 балла по шкале Рихтера. И произошло на глубине двух километров - в общем такие толчки не способны привести к разрушениям.
Зашатало и Крым: эпицентр толчков зафиксировали между Ялтой и Алуштой, самыми ощутимыми они были на южном берегу украинского полуострова.
Землетрясение в Украине 27 февраля
На Закарпатье в ночь на понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Специалисты уточнили, что подземные толчки магнитудой 3,3 не представляют угрозы для населения, однако по классификации такое землетрясение относится к сильно ощутимым.
Последний раз значительная сейсмическая активность в регионе наблюдалась 3 января 2023 года.
Ранее украинский геофизик Александр Кендзер заявил, что мощные землетрясения возможны в Украине. В Киеве могут быть толчки до семи баллов.