Эпицентр землетрясения пришелся на село Великая Добронь на Закарпатье.

Землетрясение на Закарпатье. В половине четвертого утра 27 февраля люди почувствовали, как в домах задрожала мебель и зашатались люстры. Сильнее всего толчки почувствовали жители Ужгорода и окрестностей.

Эпицентр пришелся на село Великая Добронь. Как говорится в сюжете ТСН, в соцсетях жители пишут: затрясло так, что сначала подумали о взрыве. Но через несколько секунд все стихло. Вот что писали в интернете:

"Тряхнуло конкретно"

"Ощутимо"

"Как будто взрыв"

"Почувствовали сильно"

"Я подумала, что взрывы"

В Главном Центре специального контроля сообщили, что землетрясение было силой 3,3 балла по шкале Рихтера. И произошло на глубине двух километров - в общем такие толчки не способны привести к разрушениям.

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Зашатало и Крым: эпицентр толчков зафиксировали между Ялтой и Алуштой, самыми ощутимыми они были на южном берегу украинского полуострова.

Землетрясение в Украине 27 февраля

На Закарпатье в ночь на понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Специалисты уточнили, что подземные толчки магнитудой 3,3 не представляют угрозы для населения, однако по классификации такое землетрясение относится к сильно ощутимым.

Последний раз значительная сейсмическая активность в регионе наблюдалась 3 января 2023 года.

Ранее украинский геофизик Александр Кендзер заявил, что мощные землетрясения возможны в Украине. В Киеве могут быть толчки до семи баллов.

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