На станции состоялась пересменка украинских антарктических экспедиций. Впервые за 20 лет ее обеспечил собственный украинский ледокол "Ноосфера".

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" состоялась пересменка - 27-я экспедиция приняла дежурство, а 26-я возвращается домой.

Об этом говорится в сообщении НАНЦ. "Несмотря на войну в Украине и до сих пор сложную логистику в мире из-за COVID-19, на станции "Академик Вернадский" состоялась пересменка украинских антарктических экспедиций. Впервые за 20 лет ее обеспечивает собственный украинский ледокол "Ноосфера"", - отмечается в сообщении.

В НАНЦ уточнили, что сегодня зимовщики 26-й экспедиции, год отработавшие в Антарктике, отправились домой. Вместе с ними в Украину направляется сезонный отряд, выполнявший работы в течение антарктического лета. Станцию приняла команда 27-й экспедиции, которая следующий год будет проводить исследования и измерения, большинство которых длится десятилетиями и являются самыми длинными в мире.

В НАНЦ напомнили, что ледокол "Ноосфера" прибыл в "Вернадский" 30 марта. Кроме зимовщиков 27-й экспедиции, судно доставило на станцию около 80 тонн различных грузов и 140 тыс. литров топлива. "Поскольку у нашего острова достаточно мелководно и ледокол не может подойти вплотную, то все грузы перевозили небольшими моторными лодками, а также мини-баржей, которой оборудована "Ноосфера". Горючее перекачивали через специальный трубопровод. Весь процесс длился более недели", - сообщили в НАНЦ.

В итоге на берег доставили годовой запас топлива, еды и бытовых средств для полярников, стройматериалы и новое оборудование для продолжения модернизации станции. В частности, "автопарк Вернадского" пополнили двумя новыми лодками, которые уже задействовали для разгрузки, а в будущем будут использовать для морских исследований, и двумя снегоходами (до этого на станции оставались еще британские). "Также наши полярники получили "подмогу" в виде снегоуборочной машины – все предыдущие 26 лет они чистили снег исключительно вручную", - отмечается в сообщении.

Сейчас "Ноосфера" на борту с полярниками направляется в Чили. Оттуда участники антарктических экспедиций самолетами будут доставлены в Варшаву, а затем наземным транспортом – в Украину. "Ноосфера" же до конца войны не будет возвращаться в Одессу, а будет базироваться в одном из портов Южного полушария.

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