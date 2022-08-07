Изменение погоды ожидается на западе Украины. На юге, в центр и на востоке Украины станет еще жарче.

Сегодня, 7 августа, в западных областях Украины резко изменится погода: налетят дожди, а температура упадет до +21°...+24°. Также грозы накроют большинстве северных областей. На остальной же территории страны ожидается практически безоблачная погода с обилием солнца. Местами воздух прогреется до +33°...+35°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня на западе Украины ожидается резкое похолодание. Здесь в большинстве областей температура снизится до +21°...+24°, лишь на Закарпатье будет около +27°. Также ожидаются дожди, местами сильные.

На севере Украины в большинстве областей ожидаются грозы. В Житомирской области будет +24°, а на остальной территории столбики термометров покажут +27°...+30°.

В Центре тепло распределится неравномерно. На Винничине ожидаются дожди, а воздух прогреется до +28°. На остальной территории сегодня будет ясно и безоблачно, а темпераура поднимется до +30°...+35°.

Также жарко будет и на востоке Украины. Здесь ожидается практически безоблачная погода, а воздух прогреется до +32°.

Жителей Юга ждет сильная жара. Сегодня здесь будет от +31° до +35°. Без осадков.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, малоподвижный циклон, который в течение нескольких последних дней поливал дождями практически всю Левобережную часть Украины, постепенно разрушается и теряет силу.

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