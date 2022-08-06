Уже в эти выходные в Украине станет очень жарко.

На выходных в Украине усилится жара, количество осадков уменьшится, но на западе Украины наоборот ожидается похолодание.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, малоподвижный циклон, который в течение нескольких последних дней поливал дождями практически всю Левобережную часть Украины, постепенно разрушается и теряет силу. Местами, по данным синоптика, выпало несколько месячных норм осадков.

"Так, в Харьковской и центральных областях Украины за первые четыре дня месяца уже выпало 44-122 мм осадков, что составляет около 1-2,5 месячных нормы!"- рассказал он.

Но, по данным синопитка, атмосферное давление начинает расти и уже в ближайшие двое суток количество осадков и их распределение по Украине существенно изменится. В частности, за счет юго-восточных потоков и поступление жаркого воздуха из Предкавказья и Каспийского региона, температурный фон заметно повысится (особенно в южных и центральных областях), а также уменьшится количество облаков.

"Исключение составит западная часть страны, где малоподвижный холодный фронт в субботу вечером и в воскресенье принесет кратковременные дожди с грозами и существенное снижение дневной температуры воздуха", - предупредил синоптик.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться высокая температура воздуха, а затем ожидается резкое похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: