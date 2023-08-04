Температура в большинстве областей поднимется до +33°...+38°.

Первые августовские выходные в Украине будут невероятно жаркими. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Температура поднимется по всей страны, даже на западе будет +30°...+33°. В большинстве же областей температура поднимется до +33°...+38°. Суббота в Украине будет сухой и солнечной, а в воскресенье на западе пройдут дожди и грозы, которые немного собьют градус.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +21°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +23°, а днем +35°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

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В Луцке в субботу ночью +18°, днем +32°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +20°...+34°. В воскресенье температура будет +21°...+35°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +24°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +20°, днем +32°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +23°...+35°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +34°. В воскресенье температура составит +24°...+37°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +19°...+33°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+35°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +36°. В воскресенье ночью ожидается +25°, днем +38°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +18°, днем +34°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +37°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +22°, днем +36°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +16°, днем до +27°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +24°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура составит +17° ночью и днем +27°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +28°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, температура +17°...+26°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +29°. В воскресенье - пасмурно, дождь, +15°...+23°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +23°...+29°.

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