Местами температура будет падать до -8°...-11°.

Сегодня и завтра, 21 января, в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими небольшими осадками, местами усилением ветра и некоторым понижением температуры. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, пишет meteoprog.

Погода 20 января

Сегодня днем и вечером, по словам синоптика, в районе Полесья ожидается умеренный снег и метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Температура воздуха днем -3...+2 °С, в Карпатах -1...-6 °С.

В северных областях без существенных осадков. Только вечером на Черниговщине начнется снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура -3...-8 °С.

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В центральных областях также будет сухо, а на дорогах скользко. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут -2. ..+3 °С.

На юге Украины днем в Крыму и Приазовье ожидаются умеренные, местами значительные снегопады, порой с дождем. Кое-где туман. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура 0...+ 5 °С.

В восточных областях днем местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °С.

Погода 21 января

В западных областях ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4. ..-9 °С, днем -4...+1 °С. В Карпатах ночью -10. ..-15 °С, днем -3...-8 °С.

В северных областях ночью пройдет умеренный снег, днем местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6. ..-11 °С, днем -2...-7 °С.

В центральных областях местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 °С, днем -4...+1 °С.

В южных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Одесской области днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1. ..-6 °С, днем -2...+3 °С.

В восточной части ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 °С, днем -3...+ 2 °С.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается усиление морозов.

В воскресенье, по данным синоптиков, по всей Украине, кроме южной части, пройдет небольшой снег, а понедельник уже будет сухо. Температура при этом ночью будет падать до -4°...-9°. В Карпатах, 22 января и на северо-востоке страны похолодает до -11°...-16°. На Сумщине-ночью до -20°. Днем по Украине ожидается -1°...-6°, а на юге и крайнем западе страны будет около 0°.

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