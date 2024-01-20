В ряде областей 20 января ожидается снег и мокрый снег.

Сегодня, 20 января, в Украине похолодает. Температура снизится по всей стране, однако в большинстве областей все еще будет выше нуля градусов. На юге, юго-востоке, востоке, а также в Сумской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня преимущественно будет небольшая облачность. Столбики термометров в течение дня покажут -1°...+3°. Существенных осадков не предвидится, однако на северо-западе возможен небольшой снег.

Жителей северной части Украины ждет пасмурная и холодная погода. Тут температура днем окажется не выше -3°...+1°. Будет сухо, только в Сумской области ожидается снег.

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Пасмурная погода ждет и жителей восточных областей Украины, однако тут будет теплее. В течение дня в Харьковской области ожидается около "нуля", а В Донецкой и Луганской воздух прогреется до +5°...+6°.

В центральной части Украины будет облачно с прояснениями. Без осадков, а температура ожидается от -1° до +2°.

На юге сегодня будет снежить, а при повышении температура снег будет мокрым либо с дождем. Тут воздух прогреется до +1°...+3°, а в Крыму столбики термометров поднимутся до +7°.

Приметы погоды 20 января

Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

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