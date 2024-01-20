Сильные морозы ожидаются ночью, а днем по Украине будет -1°...-6°.

На выходных, 20 и 21 января, в Украине будут преобладать воздушные потоки с северо-запада. В большинстве областей ожидается облачная погода временами с осадками и понижением температуры. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Сегодня в южной части, восточных и Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, гололед. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, а в Крыму 2-7° тепла.

На остальной территории днем без существенных осадков, а столбики термометров покажут 0-5° мороза.

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В воскресенье, по данным синоптиков, по всей Украине, кроме южной части, пройдет небольшой снег. В понедельник уже будет без осадков.

Морозы усилятся. Температура ночью -4°...-9°, в Карпатах, 22 января и на северо-востоке страны похолодает до -11°...-16°. На Сумщине - ночью до -20°. Днем по Украине ожидается -1°...-6°, а на юге и крайнем западе страны будет около 0°.

На дорогах, кроме Крыма и Приазовья, ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный с переходом на южный, 5-12 м/с.

О похолодании в Украине в ближайшие дни говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, ближайшее повышение температуры ожидается лишь 24 января. Но и оно продлится недолго - ориентировочно с 28 января в Украине ожидается очередное снижение температуры.

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