Температура повысится на 2-4 градуса.

На этой неделе погоду в Украине будет определять поле повышенного давления. Благодаря ему осадков не ожидается, зато повысится температура. В то же время ожидается усиление воздушных потоков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики объяснили, что в течение 4-6 марта погоду в нашей стране будет определять поле повышенного атмосферного давления, протянувшееся из Западной Европы, поэтому осадков не ожидается.

"Воздушные массы к нам будут поступать с запада и северо-запада и обусловят разнообразие температуры, особенно в дневные часы: если минимальную ночью 4-5 марта ожидаем от небольшого плюса до слабого минуса, то днем рассчитываем в большинстве областей во вторник и среду на 5-10° тепла, на западе в среду даже до приятных 15°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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В то же время в четверг повсеместно температура повысится еще на 2-4 градуса.

Потепление в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко анонсировала первое настоящее весеннее тепло в Украине.

По ее данным, тепло в Украине будет нарастать постепенно и уже в середине недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, а в западных областях потеплеет до +17 градусов.

В Киеве, по ее данным, тоже станет теплее. В частности, сегодня в столице воздух прогреется до +8 градусов.

"А уже со среды градусы - тигидик, тигидик вверх - до первого настоящего весеннего тепла!" - говорит Наталья Диденко.

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