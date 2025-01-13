Снижение температура ожидается по ночам преимущественно на западе страны.

В течение этой недели в Украине будет преобладать теплая погода, временами с небольшими осадками. Однако несколько ближайших ночей будут холодными. Особенно морозно будет на западе страны, где столбики термометров будут опускаться до -15°...-20°. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Начало новой недели, по словам синоптика пройдет в Украине в условиях антициклона и поля высокого давления.

"Благодаря этому, ожидается снижение температуры воздуха, особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут местами окрепнуть до -15...-20 °С", - предупредил специалист.

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Однако уже во второй половине недели средняя температура воздуха снова повысится по всей Украине до оттепели. Также временами будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег с переходом в дождь и морось. Не исключены туманы, слабая гололедица и гололедица на дорогах.

Погода 13 января

В понедельник, по прогнозу Кибальчича, снег будет наблюдаться в западных и северо-западных областях. Местами на дорогах гололедица, снежный накат. Днем по всей стране ожидается -2...+3 °С.

Погода 14 января

Во вторник на большей части территории Украины осадков не предвидится. На дорогах местами еще будет скользко. Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, в Карпатах и на Прикарпатье похолодает до -12...-17 °С, а в горных котловинах будет около -20 °С. Днем столбики термометров покажут -3...+2 °С.

Погода 15 января

В среду в западных областях, а также местами в северной части страны ожидается снег, мокрый снег. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет -2...-7 °С, в Карпатах и на Прикарпатье, а также местами в южной части похолодает до -8...-13 °С. Днем температура будет подниматься до -2...+3 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что начало недели в Украине будет прохладным, с небольшими морозами, а уже с 16 января к нам придет потепление. "В дальнейшем погода не претерпит существенных изменений, а с 16-го января даже ожидается небольшое потепление", - сказала она.

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