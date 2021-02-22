"Весна в Украине почти стартовала": синоптик рассказал, когда окончательно потеплеет

16:50, 22 февраля 2021
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Уже на этой неделе синоптик прогнозирует значительное повышение температуры.

В Украине идет весна / фото REUTERS
В Украине идет весна / фото REUTERS

В Украину после сильных морозов идет потепление. Весна в Украине уже "почти стартовала".

В Украину идет потепление: завтра температура повысится до +10° (карта)

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Приход весны в Украину — это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме от 0 градусов в сторону повышения. И этот переход состоится на текущей неделе. Можно говорить о том, что зима если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", - рассказал синоптик.

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Автор: УНИАН

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Теги: синоптикукргидрометцентрвеснапогода в Украине
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