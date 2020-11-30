Настоящая зима: синоптик рассказал, какой будет погода в декабре
Уже завтра в Украине наступит первый день зимы. Но какой погоды ждать?
Декабрь будет по-настоящему зимним на востоке страны, а на западе - наоборот будет теплее, чем обычно в этом месяце.
Об этом в своем Facebook рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.
Декабрь принесет мокрый снег в две области: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
По его словам, вследствие усиления холодного Сибирского антициклона и его разрастания по территории произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины. Особенно это коснется восточных областей, где первый календарный месяц зимы станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1-3 градуса.
"В западных областях наоборот - за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла с Балканского полуострова, поэтому температурный фон в этом регионе будет на 1-3° выше климатических показателей", - уверен Кибальчич.
Будут ли осадки?
По словам синоптика, количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей, ожидается ниже нормы на 10-50% вследствие доминирования антициклонической формы циркуляции.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Падение загадочного огненного шара в небе над Японией попало на видео
- Зима в Украине начнется с похолодания и снега: прогноз погоды на неделю (карта)
- Зима уже началась: высокогорье Карпат замело снегом, температура опустилась до -10°
- Синоптик рассказала, каким областям Украины ждать снег в первый день зимы
- В Австралии этой ночью зафиксировали рекордно высокую температуру (видео)
- Винница+1°... -5°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... -3°
- Кропивницкий+1°... -2°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк+1°... -4°
- Львов0°... -6°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+4°... +1°
- Тернополь+1°... -6°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+1°... -5°