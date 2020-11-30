Настоящая зима: синоптик рассказал, какой будет погода в декабре

17:52, 30 ноября 2020
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Уже завтра в Украине наступит первый день зимы. Но какой погоды ждать?

Настоящая зима ожидается только на востоке Украины / фото Facebook, Сергей Денисенко
Настоящая зима ожидается только на востоке Украины / фото Facebook, Сергей Денисенко

Декабрь будет по-настоящему зимним на востоке страны, а на западе - наоборот будет теплее, чем обычно в этом месяце.

Об этом в своем Facebook рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

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По его словам, вследствие усиления холодного Сибирского антициклона и его разрастания по территории произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины. Особенно это коснется восточных областей, где первый календарный месяц зимы станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1-3 градуса.

"В западных областях наоборот - за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла с Балканского полуострова, поэтому температурный фон в этом регионе будет на 1-3° выше климатических показателей", - уверен Кибальчич.

Будут ли осадки?

По словам синоптика, количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей, ожидается ниже нормы на 10-50% вследствие доминирования антициклонической формы циркуляции.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: погодазимасиноптик
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