Прогноз погоды в Украине до конца недели.

До конца недели в Украине сохранится преимущественно сухая и аномально теплая погода. Кое-где воздух будет прогреваться до летних +25°...+30°. Однако на западе Украины уже станет дождливо и прохладно. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 26 сентября

В четверг, по его данным, местами в западной части, а также в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди, временами с грозами. На остальной территории будет без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, на юге и побережье морей +15...+20 °С. Днем +22...+27 °С, а в Карпатах +16...+21 °С.

Погода 27 сентября

В пятницу, по прогнозу Кибальчича, в северных регионах местами возможен небольшой дождь. Ветер будет 7-12 м/с. Ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С, а на крайнем западе +18...+23 °С.

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Погода 28 сентября

В субботу в Украине будет преимущественно без осадков, лишь в западных областях ожидается дождливая и прохладная погода. Температура ночью +12...+18 °С, на юге и побережье морей +16...+21 °С. Днем в северных и западных областях похолодает до +17...+22 °С, в центральных, южных и восточных регионах еще будет лето, +25...+30 °С.

Погода 29 сентября

"В воскресенье, 29 сентября, неустойчивая погода с дождями ожидается в западных, северных и центральных областях", - говорит Игорь Кибальчич.

На востоке и юге страны еще сохранится теплая и сухая погода. Ночью будет +12...+17 °С, днем +23...+28 °С. В западных и северных областях столбики термометров покажут +17...+22 °С.

На 25 сентября во Львовской и Волынской областях Украины объявили желтый уровень опасности. В Волынской сегодня ожидаются грозы, а во Львовской - еще град и шквалы до 15-20 м/с.

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