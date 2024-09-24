Осадки будут местами на западе страны.

В среду, 25 сентября, с запада в Украину начнут заходить дожди. Осадки будут несильные, кратковременные и местами. Температура из-за них тоже чуть снизится, +23°...+25°, на Закарпатье будет не выше +21°. На остальной территории страны все еще будет лето, во многих областях воздух прогреется до +25°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Тернополе 25 сентября ночью будет +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +21°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +13°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+27°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 25 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°.

В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+25°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +23°.

Приметы погоды 25 сентября

Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю. Какая погода в этот день, таким будет и апрель.

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