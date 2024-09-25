Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

Сегодня, 25 сентября, на западе Украины ожидаются дожди и грозы. Из-за непогоды во Львове и Львовской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 25 сентября грозы, днем шквал 15 - 20 м/с, град", - прогнозируют синоптики.

По территории Львовской области также будут грозы, град и местами шквалы. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

І уровень опасности на 25 сентября объявили также в Луцке и Волынской области.

Волынский областной центр по гидрометеорологии предупреждает, что днем 25 сентября в Луцке и по области ожидается гроза. Из-за этого также объявлен І уровень опасности.

В общем, в Луцке сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Воздух прогреется до +22°...+24°.

В Волынской области также будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура +19°...+24°.

Когда погода в Украине изменится - прогноз

В Укргидрометцентре говорят, что почти до конца сентября в Украине сохранится теплая погода. А вот с началом октября погода уже несколько изменится. Если сейчас, днем по Украине преимущественно +20...+25, то на следующей неделе будет не выше +15...+20.

Вас также могут заинтересовать новости: