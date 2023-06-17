Температура воздуха в большинстве областей окажется на 1-3 градуса выше нормы.

Сегодня и завтра, 18 июня, в большинстве областей Украины ожидается летняя теплая погода, но в западном регионе под влиянием атмосферного фронта будет дождливо. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что в западном регионе нашей страны погодные условия будет определять малоподвижный атмосферный фронт.

"Вследствие его воздействия пройдут дожди, местами обильные, в отдельных пунктах может выпасть месячная норма осадков, также будут отмечаться существенные контрасты температуры воздуха", - предупредил синоптик.

В других областях нашей страны на фоне поля пониженного атмосферного давления погода ожидается более устойчивой и спокойной, говорит синоптик, однако местами с небольшими дождями.

"Температура воздуха окажется на 1-3 °С выше средних многолетних показателей", - прогнозирует Кибальчич.

Погода 17 июня - прогноз на сегодня

В западных областях ожидается преимущественно неустойчивая и влажная погода. Пройдут дожди, кое-где значительные. Днем возможен град, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха днем в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях +25...+30 °С, на остальной территории +18...+23 °С.

В северных областях погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+31 °С.

В центральных областях переменная облачность. Днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+30 °С.

На юге Украины будет преимущественно без осадков, только днем в Запорожской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура +27 ... +32 °С.

В восточной части страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха составит +23...+28 °С.

Погода 18 июня

В западных областях, по прогнозу Игоря Кибальчича, сохранится дождливая, неустойчивая и прохладная погода. В Карпатском регионе, а также во Львовской и Волынской областях значительные дожди. Днем возможен град.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах кое-где возможно усиление до 12-17 м/с", - предупредил синоптик. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С, в Карпатском регионе, Львовской и Волынской областях +15...+20 °С.

В северной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +26...+31°С.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +26...+31°С.

В южной части Украины ночью без существенных осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16. ..+21°С, днем +24...+29 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.

На сегодня Укргидрометцентр объявил обычный уровень пожарной опасности в шести областях: Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской.

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