Осадки ожидаются на западе и юго-востоке Украины.

Сегодня,17 июня, в Украине ожидаются погодные и температурные контрасты. На западе пройдут дожди, ливни и грозы, которые местами снизят температуру до +18°...+21°. Также осадки ожидаются в Приазовье и Днепропетровской области. На остальной территории сохранится суха погода с небольшой облачностью, а столбики термометров покажут +26°...+30°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня повсеместно ожидаются дожди, ливни и грозы. На Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях температура не поднимется выше +18°...+21°. На остальной территории ожидается +22°...+25°.

На севере Украины будет очень тепло и сухо. Тут ожидается небольшая облачность, а температура в течение дня поднимется до +28°.

Видео дня

На востоке дожди, местами с грозами, ожидаются в Донецкой и Луганской областях. На Харьковщине - вероятность осадков мала. Температура будет в пределах +24°...+27°.

В центральной части Украины прогнозируется преимущественно сухая погода с небольшой облачностью, лишь в Днепропетровской области вероятны дожди. Столбики термометров тут покажут +26°...+30°.

На юге Украины также будет преимущественно сухая погода, кроме Запорожской области, где ожидаются небольшие дожди. Воздух прогреется до +25°...+29°.

Приметы погоды 17 июня

17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.

Вас также могут заинтересовать новости: