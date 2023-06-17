Сегодня,17 июня, в Украине ожидаются погодные и температурные контрасты. На западе пройдут дожди, ливни и грозы, которые местами снизят температуру до +18°...+21°. Также осадки ожидаются в Приазовье и Днепропетровской области. На остальной территории сохранится суха погода с небольшой облачностью, а столбики термометров покажут +26°...+30°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня повсеместно ожидаются дожди, ливни и грозы. На Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях температура не поднимется выше +18°...+21°. На остальной территории ожидается +22°...+25°.
На севере Украины будет очень тепло и сухо. Тут ожидается небольшая облачность, а температура в течение дня поднимется до +28°.
На востоке дожди, местами с грозами, ожидаются в Донецкой и Луганской областях. На Харьковщине - вероятность осадков мала. Температура будет в пределах +24°...+27°.
В центральной части Украины прогнозируется преимущественно сухая погода с небольшой облачностью, лишь в Днепропетровской области вероятны дожди. Столбики термометров тут покажут +26°...+30°.
На юге Украины также будет преимущественно сухая погода, кроме Запорожской области, где ожидаются небольшие дожди. Воздух прогреется до +25°...+29°.
Приметы погоды 17 июня
17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.