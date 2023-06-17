Укргидрометцентр предупреждает о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

На сегодня, 17 июня, в шести областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности. Украинский гидрометценр предупреждает об угрозе лесных пожаров.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня будет преобладать в таких областях:

Сумская;

Винницкая;

Черкасская;

Полтавская;

Одесская;

Николаевская.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни-прогноз Укргидрометцентра

Прогноз Украинского гидрометцентра предусматривает, что в течение ближайших дней над Украиной распространится нестабильная воздушная масса. В отдельных областях ожидаются кратковременные дожди, иногда сопровождаемые грозами. В то же время ожидается умеренное повышение температуры.

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Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток на западе страны будут кратковременные дожди и грозы. Сегодня местами ожидаются значительные осадки. Днем термометры покажут свежие значения от 19 до 25 градусов.

Что касается других регионов Украины, прогноз предусматривает сухупогоду, за исключением 17 июня, когда на востоке и юго-востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы, а также 18-19 июня, когда местами дожди и грозы ожидаются на юге, а также в Винницкой и Житомирской областях. Температура ночью будет колебаться от 13 до 19 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 24-30 градусов.

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