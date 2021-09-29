Ночью в отдельных областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки.

В четверг, 30 сентября, в Украине будет солнечно и холодно, ожидаются заморозки.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дневная температура воздуха будет подниматься до сравнительно комфортных +10...+16 градусов, однако ночные +1...+ 8 градусов будут существенно охлаждать воздух.

"Ночью, особенно при прояснениях, придут заморозки! Самой холодной окажется северо-восточная часть Украины", - рассказала она.

По данным синоптика, холодный воздух распространится вплоть до южной части Украины, разве еще более теплые моря будут согревать в ночные часы прибрежные регионы.

"В Крыму и Приазовье усилится восточный ветер до 15-20 метров в секунду", - предупредила она.

Погода в Украине 30 сентября: прогноз Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра в четверг днем в Украине ожидается 11-16° тепла.

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"Завтра, в последний день первого осеннего месяца, территория Украины все еще будет находиться в поле повышенного давления, за счет чего осадков в большинстве областей мы не ожидаем. Однако за счет небольшой облачности и прояснений ночью на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки", - говорится в сообщении.

Завтра, 30 сентября, без осадков, только на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь.

В северных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами (в северо-восточной части повсюду) в воздухе заморозки 0-5°, в западных областях и на побережье морей 3-8° тепла. Днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 19°.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко