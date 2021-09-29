Из-за похолодания во многих областях объявлен желтый и оранжевый уровень опасности.

В Украине уже в ближайшие дни ожидаются заморозки. Из-за этого во многих областях объявлен I и II уровень опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщается, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый). Также в северо-восточных областях заморозки в воздухе составят 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

"В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами и в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый)", - добавили в ведомстве.

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В этом году октябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

Как сообщал Погода УНИАН, месячное количество осадков ожидается на уровне 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Что касается температуры, то она будет близкой к норме.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Автор: Екатерина Лиманская