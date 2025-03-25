Сегодня, 25 марта, погода также будет неоднородной.

На этой неделе погода в Украине будет неустойчивой, с осадками и колебаниями температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На текущей неделе погода будет неустойчивой, с периодическими осадками и прояснениями, однако в целом не холодной. Конечно, с колебаниями", - сообщила она.

Неоднородная погода ожидается и сегодня, 25 марта.

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Так, на юге, в большинстве центральных областей и на Луганщине ожидается теплая погода с температурой +12...+16 градусов. На севере Украины наоборот будет холодно - всего +9...+12 градусов.

"Также свежий холодный воздух еще будет гулять в прибрежных зонах, куда еще не прогретые моря будут отдавать устаревшую зимнюю свежесть, +8...+11 градусов", - добавила Наталка Диденко.

В Луганской области будет тепло, на Харьковщине холодно - где-то +8...+11 градусов, в Донецкой области днем воздух прогреется до +10...+14, но в Приазовье +8...+12 градусов.

Ветер сегодня стихнет, но в восточных областях останется еще порывистым.

"Дожди 25-го марта пройдут в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 25 марта пройдет дождь преимущественно ночью и утром, а днем уже осадки будут прекращаться. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

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