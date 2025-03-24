Осадки сместятся на левобережье.

Во вторник, 25 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура существенно не изменится. В большинстве областей будет +10°...+15°, а на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до 16°...+19°. Дожди ожидаются на востоке, а также в ряде центральных и северных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Тернополе 25 марта ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха +7°...+11°.

В Одессе 25 марта - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +19°, преимущественно ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+19°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, дождь.

25 марта - приметы погоды

25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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