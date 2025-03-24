Во вторник, 25 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура существенно не изменится. В большинстве областей будет +10°...+15°, а на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до 16°...+19°. Дожди ожидаются на востоке, а также в ряде центральных и северных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
- В Тернополе 25 марта ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет +7°...+14°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха +7°...+11°.
- В Одессе 25 марта - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +19°, преимущественно ясно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно, дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+19°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, дождь.
25 марта - приметы погоды
25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.