Температура в столице поднимется до +12°.

Во вторник, 25 марта, киевлян ждет пасмурная, дождливая, но теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +7°, днем воздух прогреется до +12°. Осадки ожидаются ночью и закончатся в первой пловине дня. День будет пасмурный.

Ветер переменный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Тернополе 25 марта ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха +7°...+11°.

В Одессе 25 марта - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +19°, преимущественно ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+19°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, дождь.

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