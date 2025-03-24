Во вторник, 25 марта, киевлян ждет пасмурная, дождливая, но теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +7°, днем воздух прогреется до +12°. Осадки ожидаются ночью и закончатся в первой пловине дня. День будет пасмурный.
Ветер переменный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.
Погода 25 марта
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
В Тернополе 25 марта ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
В Виннице завтра будет +7°...+14°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха +7°...+11°.
В Одессе 25 марта - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.
В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +19°, преимущественно ясно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно, дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+19°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +14°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°, дождь.