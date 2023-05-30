Весна в нашей стране завершится теплой погодой, но не обойдется без дождей и гроз.

Май в Украине завершится теплой погодой. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха, по ее данным, составит днем 31 мая +20...+26 градусов, однако кое-где будут осадки.

"Дожди, местами с грозами, пройдут на востоке, юге, юго-западе и кое-где в центральных областях", - отметила синоптик. Север и большая часть запада будут в сухом воздухе.

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В Киеве завтра, по прогнозу Натальи Диденко, будет без осадков, воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Июнь 2023 - какая погода будет в Украине в начале лета

В этом году первые дни лета принесут в Украину дожди, грозы и похолодание. По данным Погода УНИАН, 1 июня еще сохранится теплая и сухая погода без осадков, а уже 2 июня на западе и севере нашей страны ожидаются дожди и грозы.

3 июня осадки сместятся на юг, в центральные и северо-восточные области. В то же время на западе и севере столбики термометров опустятся до +18°...+20°. Со временем это похолодание распространится почти по всей стране, лишь в местами воздух будет прогреваться до комфортных отметок.

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