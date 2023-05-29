В большинстве областей 30 мая температура поднимется до +22°...+24°.

Во вторник, 30 мая, в Украину вернутся дожди с грозами. Осадки сконцентрируются на востоке, а также зацепят некоторые южные и центральные области. Температура в большинстве областей поднимется до +22°...+24°. По линии Харьков - Полтава - Днепр - Запорожье - Крым ожидается около +19°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Тернополе 30 мая ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +9°...+25°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +10° днем +24°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, легкий дождь.

В Одессе 30 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+22°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+20°, гроза.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°, дождь с грозой.

Приметы погоды 30 мая

30 мая - какая погода в этот день, таким будет и лето.

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