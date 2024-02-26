Кое-где температура в конце февраля будет повышаться до +12°...+16°.

В конце февраля и начале марта украинцев ждет очень теплая погода без осадков. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог"

"На территории Украины установился антициклональный тип атмосферной циркуляции, за счет которого в ближайшее время осадков не предвидится", - пояснил он.

Под воздействием юго-восточного ветра к нам продолжит поступать теплая воздушная масса, а малооблачная погода обеспечит интенсивный дневной прогрев.

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"Таким образом, температурный фон по всей стране ожидается выше нормы, особенно высокие показатели прогнозируются в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта", - сообщил Игорь Кибальчич.

Так, по его данным, 26 февраля в Украине осадков не ожидается. В западных областях кое-где туманы. Ветер юго-восточный, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем +3...+8 °С. В западных и южных областях воздух прогреется до +9...+14 °С, а на Закарпатье вообще будет до +16 °С.

Во вторник, 27 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. На крайнем западе ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. На Донбассе и в Приазовье днем местами порывы ветра будут 15-20 м/. Температура ночью 0...-5 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1. ..+6 °С, днем +9...+14 °С, а на Закарпатье до +16 °С.

28 февраля, по словам синоптика.ю сохранится теплая и сухая погода по всей стране. В западной части ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южных областях ночью +1...+6 °С, днем +9...+14 °С, на Закарпатье до +16 °С.

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