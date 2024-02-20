Снижение температуры до таких показателей ожидается уже ближайшей ночью.

21 февраля погода в Украине будет без особых изменений, говорит известный синоптик Наталка Диденко. А вот ближайшая ночь будет почти с 10-градусными морозами.

"Ночью будет холодно, +2...-5, на востоке до -6...-9 градусов, на западе и юге небольшие "плюсы"", - прогнозирует синоптик.

Днем, по ее данным, ожидается +2...+6 градусов, на юге и западе +4...+9, в восточной части 0...+3 градуса.

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"Осадки - дождь или мокрый снег - пройдут на севере, западе, коснутся Харьковщины, Черкасщины, Полтавщины, Винницкой области", - говорит Наталья Диденко. На остальной территории, по ее данным, сохранится погода без существенных осадков.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по словам Натальи Диденко, 21 февраля будет облачно и сыро. Ночью около нуля, а днем потеплеет до +5 градусов.

В Украину идет потепление - когда изменится погода

Уже на этой неделе в Украине ожидается потепление. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с юга к нам идет мощная теплая воздушная масса. В ближайшие дни прогнозируется промозглая погода с дождями и мокрым снегом. Во второй половине недели ожидается прекращение осадков и повышение температуры. Однако это потепление, по словам синоптика, будет сопровождаться ветром. Не исключено, что он может быть сильным.

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