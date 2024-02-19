20 февраля в Украине будет от 0° до +10° / фото NoName_13, Pixabay

Во вторник, 20 февраля, погода удивит украинцев температурными контрастами. Теплее всего будет на западе страны, где воздух прогреется до +7°...+10°, а самая прохладная погода ждет жителей востока, где температура не поднимется выше 0°...+1°. Также с северо-запада в Украину зайдут осадки в виде небольших дождей и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
  • Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°. небольшой дождь.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +8°, дождь.
  • В Тернополе 20 февраля ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
  • В Виннице завтра будет -2°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Житомире во вторник будет ночью -2° днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Черкассах завтра будетпасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...0°.
  • В Одессе 20 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +1°.
20 февраля на западе Украины будет теплее всего / фото УНИАН

Приметы погоды 20 февраля

Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

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