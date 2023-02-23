По данным Натальи Диденко, завтра в Украине будет ветрено.

24 февраля в Украине - переходные сутки от морозов к потеплению. Ожидается сильный ветер и местами - осадки. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью, по ее данным, холоднее всего будет в восточных областях, -9...-14 градусов, на остальной территории ожидается -2...-8 градусов, а на западе - около "нуля".

"Следующая ночь, на 25 февраля, уже будет значительно теплее, температура воздуха повысится на 4-8 градусов", - утешила синоптик.

Видео дня

Завтра днем, по ее прогнозу, температура воздуха составит +3...+6 градусов, на востоке 0...+3 градуса. В южной части и западных областях +4...+8, на Закарпатье, юге Одесской области и в Черновицкой области +6...+11 градусов.

"Синоптическая особенность завтрашнего дня - сильный ветер. Южные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик и посоветовала быть осторожными под деревьями, на побережьях, под билбордами и домами.

Также, по ее данным, 24 февраля дождь пройдет в западных областях, в Карпатах - с мокрым снегом, а вечером дождь дойдет до северных областей Украины. На остальной нашей территории завтра без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу также ожидается сильный южный ветер. Осадки в течение дня маловероятны, а вечером может пройти дождь, местами - с мокрым снегом.

Температура воздуха в столице 24 февраля ночью будет до 5 мороза, днем до 5 тепла.

"В ближайшей синоптической перспективе - суббота будет очень теплой, потом температура воздуха уравновесится", - добавила синоптик.

В Украину возвращаются осадки

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца текущей недели в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. В частности, на выходных в Украине ожидается дожди, снег и мокрый снег. В то же время, по его прогнозу, температура в начнет повышаться.

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