Днем в большинстве областей будет "плюс", а ночью на Левобережье все еще ожидаются морозы до -11°.

В пятницу, 24 февраля, в Украине будет преобладать пасмурная погода. С запада к нам придут дожди, местами осадки будут сильными. Ночью на Левобережье и в большинстве центральных областей будут морозы до -4°...-11°, а днем практически по всей стране ожидается "плюс". Теплее всего будет на крайнем западе, где столбики термометров покажут +7°...+9°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем +4°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +7°, ливень.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 24 февраля ночью будет 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...0°.

В Одессе 24 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -6°...+4°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +1°.

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: