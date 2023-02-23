24 февраля на западе Украины будет дождить / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 24 февраля, в Украине будет преобладать пасмурная погода. С запада к нам придут дожди, местами осадки будут сильными. Ночью на Левобережье и в большинстве центральных областей будут морозы до -4°...-11°, а днем практически по всей стране ожидается "плюс". Теплее всего будет на крайнем западе, где столбики термометров покажут +7°...+9°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем +4°.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +7°, ливень.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 24 февраля ночью будет 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, легкий дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°, сильный дождь.
  • В Виннице завтра будет -1°...+5°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...0°.
  • В Одессе 24 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +4°.
  • В Запорожье температура ночью -7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -6°...+4°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем +1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +1°.
Днем 24 февраля в Украине потеплеет / фото УНИАН

Приметы погоды 24 февраля

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы.

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