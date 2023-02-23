В то же время температура в Украине начнет повышаться.

До конца текущей недели в Украине ожидаются осадки. Вместе с осадками придет и потепление. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

По его данным, перед выходными в западных, центральных и северных областях пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах будет гололедица. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 24 февраля составит -4...+1 °С, в восточных областях -12...-7 °С; днем 0...+5 °С, в южной половине и на Прикарпатье воздух прогреется до +5...+10 °С.

Погода на выходные

"25-26 февраля ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя", - прогнозирует синоптик.

Видео дня

По его данным, на дорогах кое-где ожидается гололедица, местами туманы. Ветер будет переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью поднимется до -2...+3 °С, днем 0...+5 °С; в южных областях в течение суток +3...+8 °С.

Когда в Украине потеплеет

По прогнозу Погода УНИАН, похолодание, которое сейчас накрыло Украину, будет кратковременным. Уже в субботу, 25 февраля, в Украине станет намного теплее. Ночные морозы до -1°...-3° останутся только на востоке и в Сумской области. Днем в большинстве областей температура поднимется до +5°...+13°, лишь на северо-западе и северо-востоке может быть немного холоднее, +3°...+4°.

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