21 марта киевлян ждет сухая и солнечная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров снизятся до +3°, а днем воздух прогреется до +14°, что сделает 21 марта одним из самых теплых дней этой недели. Осадков в столице не ожидается, день будет ясный и безоблачный с обилием солнца.
Ветер ожидается 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.
Погода 21 марта
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +12°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью 0°, днем +12°.
В Тернополе 21 марта ночью будет +1°, днем +12°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +13°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +13°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью 0°, днем +14°.
В Виннице завтра будет 0°...+13°, ясно и безоблачно.
В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +13°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+11°.
В Одессе 21 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +11°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +13°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +11°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +12°, практически безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+9°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.