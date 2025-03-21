Суббота будет теплой и солнечной, а в воскресенье придет похолодание с дождями.

В ближайшие выходные, 22 и 23 марта, погода в Украине будет непостоянной. Суббота ожидается теплой, а вот в воскресенье температура снизится, натянет тучи, а на западе и севере задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +3°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +4°, а днем +11°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +14°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +3°, днем +9°, пасмурно, дождь.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +13°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно, дождь, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха 0°...+14°. В воскресенье температура будет +3°...+8°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье - пасмурно, +5°...+9°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +11°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+11°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье температура составит +5°...+12°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, 0°...+9°. В воскресенье 0°...+11°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью 0°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +11°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°. В воскресенье - пасмурно, температура составит 0°, днем +11°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -3°, днем до +10°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +8°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -3°, днем +13°, ясно. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +3°, днем +13°, дождь.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +13°. В воскресенье - пасмурно, температура +3°...+14°, дождь.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +12°. В воскресенье - пасмурно, +4°...+11°, дождь.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +3°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, температура +5°...+9°.

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