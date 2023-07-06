Большую часть дня сегодня будет печь, говорит синоптик Наталья Диденко.

Сегодня в Киеве ожидается очень жаркий день. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"Киевляне! Держитесь... Дневная жара обещает щипаться, +32...+34 градуса, атмосферное давление будет скакать, сначала высокое, потом снижение", - прогнозирует она.

Синоптик добавила, что большую часть дня будет печь, потом ожидаются дожди и грозы.

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"Возможны вечером более сильные ливни и шквалистое усиление ветра", - предупредила она.

Погода в Украине - прогноз синоптика

В целом, по словам Натальи Диденко, погода сегодня будет интересной, сложной и пестрой одновременно, потому что атмосферные фронты, антициклон, жара под +35 и выше, в зоне фронтов - опасные метеорологические явления, грозы, шквалы, сильные ливни, вероятный град.

"6 июля сильная жара ожидается на юге и востоке Украины, днем +30...+35 градусов, кое-где до +37 градусов!"- прогнозирует она. Тут ожидается ясная погода, только в Одесской области вечером будет дождь с грозой.

"Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра при грозе предусматриваются в четверг на западе, севере и в большинстве центральных областей", - говорит специалист.

На севере и в центре Украины температура воздуха преимущественно составит +30...+34 градуса. В западных областях, а также на северной Житомирщине будет свежее всего, в течение дня +23...+29 градусов.

Напомним, по данным Погода УНИАН, сегодня в Киеве ожидается самый жаркий день недели. Днем воздух в столице раскалит до +32°. Ожидается переменная облачность и дожди с грозой.

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